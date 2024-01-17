Esenler esnaf odasında kavga çıktı başkan yumruk attı. Ortalık bir anda karıştı

Kaynak: İHA
Esenler esnaf odasında kavga çıktı başkan yumruk attı. Ortalık bir anda karıştı
Esenler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda "usulsüzlük" nedeniyle kavga çıkınca karıştı, yumruklar havada uçuştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenler Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda usulsüzlük iddiaları nedeniyle çıkan kavgada yumruklar konuştu. Başkanı Şükrü Şahin, oda üyesi Fuat Saka’ya yumruk attı.

İstanbul Esenler Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetiminin gerçekleştirilen toplantıda usulsüzlük iddiaları gündeme gelince ortam gerildi. Geçmiş dönemde yapıldığı iddia edilen yolsuzluk iddiası üzerine toplantı sonrası belgeleri Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Saka kontrol etmek istedi.

BAŞKAN YUMRUK ATTI

Saka, görevliden belgeleri istediği an Oda Başkanı Şükrü Şahin odaya girdi.Şahin, Saka'nın üzerine yürüyerek yumruk atınca ortalık bir anda karıştı. Masalar devrildi, tarafları odadakiler sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada Fuat Saka masanın üzerine devrildi. Kavga ve yumruklama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

TOPLANTIMIZIN GÜNDEMİ ODA BAŞKANIMIZIN YOLSUZLUK İLE ANILDIĞI HAKKINDAYDI’

Başkanın yumruklu saldırısına uğrayan Fuat Saka toplantının gündeminin oda başkanı hakkındaki yolsuzluk iddiaları olduğunu söyledi. Ellerinde belgeler olduğunu belirten Saka, Şükrü Şahin'in kendisine hakaret ettiğini iddia etti.

Esnaf odasında kavga anını güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

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