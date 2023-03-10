Erkek Loafer ayakkabı modelleri

Kelime anlamı olarak loafer, “makosen” sözcüğü yerine kullanılmaktadır. Ülkemizde çoğunlukla sıcak havalarda yani bahar ve yaz aylarında kullanılan loafer ayakkabılar ilk kez İngiltere’de 1847 yılında Londra’da üretilmiştir. İlk üretimi ise Kraliyet Ailesi’ne özel olmuştur.

Ancak loafer ayakkabı esas popülerliğini ise dünya starı Michael Jackson sonrası yaşamıştır. Başta Jackson hayranları olmak üzere o dönem birçok kişi loafer ayakkabı modellerini tercih etmiştir. Sadece popüler olması değil ayakkabının oldukça hafif olması, sade ve düz tasarımı, rahat tabanı sayesinde hem iş hayatında hem de günlük aktivitelerde tercih sebebi olmuştur. Özellikle klasik giyim sevenler tarafından loafer ayakkabı, klasik giyimle uyumlu olması ve klasik kunduralara göre rahatlığı ile popülaritesini iyice arttırmıştır.

Klasik giyim ile uyumu sayesinde erkekler tarafından kadınlara göre daha sık tercih edilen loafer ayakkabılar bağcıksız yapısı ve kolay giyilip çıkarılabilen bir ayakkabı türü olması ile de erkekler tarafından kullanışlı görülen modellerden olmuştur.

Loafer ne demek?

Loafer sözcüğü kelime anlamı olarak “aylak kimse” anlamına gelir. Günümüzde ise yaz ve bahar aylarında tercih edilen, hafif ve sade tasarımlı, konforlu bir ayakkabı türüne verilen isimdir. Bu ayakkabıya loafer denmesinin sebebi rahat giyilip çıkartılması ve konforu nedeni ile aylaklığı çağrıştırmasıdır.

Makosen ile Loafer ayakkabı arasındaki farklar nelerdir?

Loafer ayakkabı modelleri genellikle makosen ayakkabılar ile karıştırılmaktadır. Ancak bu ayakkabılarla arasında ufakta olsa farklılıklar yer almaktadır. Bunlar;

Loafer ayakkabılar bağcıksız olarak bilinirken makosen ayakkabılar genellikle bağcıklı yapıya sahiptirler.

Makosen ayakkabılar tek bir deri parçasından üretilirken loafer ayakkabılar birçok deri parçasının bir araya getirilmesi ile üretilmektedirler.

Loafer ayakkabılar makosen ayakkabılara göre daha esnek bir yapıya sahiptir ve bilek yapısı ile daha rahat bir kullanım imkânı sağlar.

Erkek Loafer ayakkabı modelleri

Erkek loafer ayakkabı ise erkeklerin özellikle bahar ve yaz aylarında ayak kokusunu engellemek için günlük hayatlarında ve iş hayatında ise rahat giyilmesi nedeni ile en çok tercih edilen modellerin başında gelmektedir.

Bunun temel sebebi erkek loafer ayakkabı tercihinin şıklık ve rahatlık ile birleşmesinden oluşmaktadır. İş hayatında da klasik giyimin altında tercih edilen loafer ayakkabılar, hakiki deri ve el işçiliği yöntemi ile oldukça şık ve sade bir tasarıma sahiptir.

Loafer ayakkabı tercih ederken ürünün deri olanını tercih etmek oldukça kritiktir. Bunun sebebi deri ürünlerin hem dayanıklı hem yumuşak yapıya sahip olması hem de organik bir ürün olması nedeni ile sağlıklı olmasıdır. Yaz aylarında çorapsız da giyilebilen bu modeller ile birçok farklı kombin imkânına sahip olabilirsiniz.

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