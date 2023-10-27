Erkekler mi yoksa kadınlar mı daha sık hasta olur

Yapılan araştırmalar dünyanın her ülkesinde erkeklerin kadınlardan daha çok hasta olduğunu ortaya koydu. İşte nedenleri...

Naim Arıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Erkekler mi yoksa kadınlar mı daha sık hasta olur

Erkekler kadınlara oranla daha sık hastalanıyor! Erkekler aynı zamanda kadınlardan önce yaşama veda ediyor. Peki bu neden oluyor? İşte yanıtları…


Erkeklerin genetik yapıları damar sertliğine daha müsait.

Kadınlar daha az alkol tüketiyor.

Kadınlar erkeklerden daha dikkatli.

Erkekler cinsel yolla bulaşan hastalıklara daha fazla yakalanıyor. Çünkü kadınlar daha korunmacı…

Erkeklerde uyku sorunu daha fazla görülüyor.

İnsülin direnci erkeklerde kadınlara oranla daha fazla.

Kadınlar erkeklere göre daha aktif.

Erkekler kadınlardan daha az dinleniyor.

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