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Erken dönemde fizik tedavi başarı oranını artırıyor

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekim Yardımcısı Öznur Uzun, "Çocukluk çağında sinir sisteminin kendini iyileştirme potansiyeli daha yüksek." dedi.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 12:41
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Erken dönemde fizik tedavi önemli

Erken dönemde fizik tedavi başarı oranını artırıyor
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Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Öznur Uzun, engelli çocuklarda erken dönemde başlayan fizik tedavinin, daha iyi sonuçlar verdiğini ve ortaya çıkabilecek yeni eklem kısıtlılıklarının önüne geçtiğini söyledi. Uzun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli bireylerde fizik tedavi ve rehabilitasyonun önemine ilişkin bilgileri açıkladı.

Engelliliğin doğuştan veya kaza, hastalık gibi nedenlerle sonradan oluşabileceğine vurgu yapan Uzun, hastanede her engel grubundan kişilere farklı tedavi hizmetlerinin sunulduğunu, erişkin ve çocuklar için ayrı ünitelerin bulunduğunu söyledi. Uzun, çocuklarda Serebral Palsi (SP) gibi doğumsal bazı rahatsızlıklar, sonradan yaşanan omurilik yaralanmaları ve travmatik beyin hasarlarının çeşitli fiziksel engel durumlarına neden olabileceğini söyledi. Bu durumdaki çocuklar için hem normal rehabilitasyon hem de ileri teknolojiden faydalanılan robotik rehabilitasyon programlarının uygulandığını hatırlatan Uzun, engelli çocuklarda düzenli fizik tedavinin önemli olduğunu belirtti. Uzun, "Çocukluk çağında sinir sisteminin kendini iyileştirme potansiyeli daha yüksek. Hem yaralanmalar sonrası hem de doğuştan engellilik durumlarında erken dönemde fizik tedaviye başlamak sinir iyileşmesini artırıyor, çok daha yüz güldürücü sonuçlar elde etmemizi sağlıyor." şeklinde konuştu.

"FİZİK TEDAVİ EKLEM KISITLILIKLARININ ÖNÜNE GEÇİYOR"

Her hastanın iyileşme ve gelişim sürecinin farklı olduğuna ve fizik tedavide hastanın olabilecek en iyi seviyeye getirilmesinin amaçlandığına dikkati çeken Uzun, sözlerine şunları da ekledi:

"Aileler, doğuştan hastalıklar veya sonradan kaza, yaralanma gibi sebeplerle fiziksel engel durumu oluşan çocukları mutlaka fizik tedavi uzmanlarına da götürmeli. Çocukların asla bu takipten çıkmaması gerekiyor. Engelli çocuklarda erken dönemde başlayan fizik tedavi, oluşabilecek eklem kısıtlılıklarının önüne geçiyor. Belirtiler oluştuktan sonra var olan potansiyeli de kullanamıyoruz. Örneğin, el eklemleri kısıtlanmış, problemleri çoktan başlamış bir çocuğumuzu bir noktadan sonra potansiyeli olsa da kalem tutturamıyoruz. Erken tedaviyle bu gibi durumların önüne geçebiliyoruz."

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