Erken rezervasyon nedir?

Hayalini kurduğu tatile uygun fiyatlarla çıkmak isteyen herkes, erken rezervasyon kampanyalarını merakla bekler. Erken rezervasyon, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada ilgi gören tatil fırsatları arasında yer alır. Bu kampanya sayesinde tatil için otel rezervasyonunuzu, erkenden ve indirimli fiyatlarla yaptırma şansı bulursunuz. Söz konusu uygulamayla tatil için planladığınız otelde aylar öncesinden yerinizi ayırtmanız mümkündür.

Yaz için erken rezervasyonla otellerde yerini ayırtan tatilciler, bütçe dostu fiyatlarla konaklama fırsatı yakalarlar. Otellerde rezervasyonunuzu erkenden yaptırarak indirimlerden ve avantajlı ödeme seçeneklerinden faydalanmanız kolaydır. Bu kampanyalar sayesinde yaz sezonunda birbirinden şık tesislerde yer bulamama derdinden de kurtulabilirsiniz. Ayrıca erken rezervasyon sadece otellerde değil yurt içi ve dışı turlarda da uygulanan bir kampanyadır. Dilerseniz turlar için de erkenden rezervasyon yaptırarak ekonomik bir tatil çıkabilirsiniz.

Erken rezervasyon kampanya dönemi ne zaman başlar?

Erken rezervasyon kampanyaları çoğunlukla yıl sonuna doğru başlar. Bu kampanyalar; ekim, kasım ve aralık gibi sonbahar ve kış ayları itibarıyla tatilcilere sunulur. Söz konusu ayrıcalıklı indirimler ve kampanyalar, yaz aylarının başına kadar da devam eder. Bu süre zarfında otellerin en uygun konaklama fiyatları özellikle kampanyanın ilk dönemleri için geçerlidir. Yaz aylarına doğru yaklaştıkça otel fiyatları da artış gösterebilir. Erkenden tatilini planlamak isteyenler, söz konusu fırsatları değerlendirmek amacıyla mümkün olan en kısa sürede rezervasyon yaptırmayı tercih eder.

Tatil için erken rezervasyondan faydalanmanın avantajları nelerdir?

Erken rezervasyon, tatilini avantajlı fiyatlarla planlamak isteyenlere birbirinden özel ayrıcalıklar sunar. Tatil yapmayı düşündüğünüz tarihe bağlı olarak otel rezervasyonunuzu aylar öncesinden tamamlayarak hayalini kurduğunuz seyahate kavuşabilirsiniz. Erken rezervasyon fırsatlarının sunduğu avantajlar arasında ise şunlar yer alır:

- Tatil bütçenizi zorlamadan tam olarak aradığınız özelliklere sahip olan otellerde kalabilirsiniz.

- Yaz sezonunda artan otel ve tur fiyatlarından etkilenmezsiniz.

- İndirimli ve kampanyalı ücretler sayesinde lüks tesislerde daha cazip fiyatlarla konaklama şansı bulursunuz.

- Yaz sezonunda karşılaşılan otellerde yer bulamama sorunundan etkilenmezsiniz.

- Tatil planınızı erkenden yaparak seyahate hazırlık sürecini daha verimli ve planlı geçirebilirsiniz.

Birçok avantajı beraberinde getiren erken rezervasyon sayesinde arzu ettiğiniz tatil tarihinde otellerdeki yeriniz hazırdır. Aylar öncesinden rezervasyon yaptırmanın rahatlığı sayesinde seyahat planlarınızı dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Tatilinizin tüm kontrolünü elinize almak için siz de dilediğiniz bölgede otel rezervasyonunuzu erkenden tamamlayabilirsiniz.

Erken rezervasyon yaptırmadan önce nelere dikkat edilmelidir?

Kampanyalı fiyatlarla tatilini planlamak isteyenlerin erken rezervasyon yaptırırken dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunur. Tarihten bölge seçimine, otellerden ulaşım imkanlarına kadar çeşitli konuları göz önünde bulundurarak kusursuz bir planlama yapabilirsiniz. İşte erkenden rezervasyon yaptırmadan önce bilmeniz gerekenler:

- Resmi tatil ve hafta sonu gibi dönemlerde otellerin fiyatları artış gösterir. Daha avantajlı fiyatlardan yararlanmak için tatil rezervasyonu yaptırırken yoğun ilgi gören tarihleri göz önünde bulundurabilirsiniz.

- Otel seçimi sırasında tatilden tüm beklentilerinizi karşılayacak tesislere yönelmeye dikkat edebilirsiniz. Hareketli, sakin veya romantik bir tatil için tesislerin olanaklarını detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

- Erkenden rezervasyon yaptırırken seçtiğiniz tatil bölgesinin ulaşım seçeneklerini göz önünde bulundurmalısınız. Otelin yanı sıra ulaşım için de mümkün olan en kısa sürede planlama yapabilirsiniz.

Seyahatiniz sırasında konaklama ihtiyaçlarınızı karşılamak için sıralanan kriterlere dikkat ederek hem indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz hem de hayalini kurduğunuz gibi bir tatil yapma şansı bulabilirsiniz. Otellerde veya turlarda yerinizi aylar öncesinden ayırtarak cazip seçenekleri erkenden yakalayabilirsiniz. Her açıdan tatilcilere büyük avantajlar sunan erken rezervasyonla dilediğiniz dönemde seyahate çıkmanız mümkündür.

Erken rezervasyon için hangi firmayı tercih etmelisiniz?

Erken rezervasyon kampanyaları ile en uygun şekilde tatil yapmak istiyorsanız güvenilir bir turizm firması seçmeniz son derece önemlidir. Tercih edeceğiniz firmanın deneyimli olması bu noktada dikkat etmeniz gerekenlerin başında gelir. Ayrıca sadece rezervasyon sırasında değil tatil esnasında ve sonrasında da yanınızda olacak bir firmayla daha güvenli işlem yapmanız mümkündür. Bu noktada Setur, seçkin otel portföyü ve cazip fırsatlarıyla her açıdan güvenebileceğiniz profesyonel bir adrestir. Setur’un erken rezervasyon 2023 kampanyalarını yakından inceleyerek %50’ye varan indirimleri yakalamanız kolaydır. Siz de ‘’Fırsatlar süperse Setur %50'ye varan erken rezervasyon indirimlerini kaçırma’’ sloganı eşliğinde hemen seyahatiniz için hazırlanmaya başlayabilirsiniz.