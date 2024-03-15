Doğu Karadeniz'den 32 büyük yaş meyve ve sebze ihracatı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgeden en fazla ihracat yapılan ülkelerin Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Almanya olduğunu, dış satımın yüzde 57'lik kısmının Rusya Federasyonu'na gerçekleştirildiğini söyledi.

Kalyoncu, ocak-şubat dönemindeki ihracata yönelik, "Doğu Karadeniz'den 27 ülkeye 68 bin 987 ton karşılığında 32 milyon 347 bin 502 dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirildi." Dedi.

Yaş meyve ve sebze ihracatında enflasyon oranlarına bağlı şekilde girdi fiyatları ile işçilik ücretlerinde yüksek oranlı artış meydana geldiğini dile getiren Kalyoncu, bazı ülkelerdeki geleneksel müşterilere rekabetçi fiyat sunulamadığını açıkladı.