İran’da Türk asıllı Cumhurbaşkanı dönemi

İlk turda da neticesini değerlendirdiğimiz İran’da cumhurbaşkanlığı seçimleri nihayet sonuçlandı. Türk asıllı Mesud Pezişkiyan, oyların yüzde 53,7’sini alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Bu defa katılımın yüzde 49,8 oranına ulaştığı seçimin süresi uzatılarak gece geç saatlere kadar sürdürüldü. Dün öğlen saatlerinde ise, din adamı kökenli olmayan, tıp doktoru Pezişkiyan’ın İran’ın 9. Cumhurbaşkanı olarak galibiyeti kesinleşmişti.

Bir süredir dünyanın da ilgiyle takip ettiği bu seçimlerin sonucu şüphesiz ki önemli. Zira İran Cumhurbaşkanı, dini liderin ardından en yüksek rütbeli devlet adamı konumunda ve doğrudan dini lidere ait olan görevler dışındaki yürütme işleri ve Anayasayı uygulamaktan sorumlu kişi.

Meclisin onayına tabi olarak uluslararası anlaşmaları imzalamak, hükûmetin bütçe ve idari atamalarını yapmak, parlamentonun güvenoyuna tabi olan bakanların atamasını gerçekleştirmek, Cumhurbaşkanının başlıca vazifelerinden.

Ancak dünya kamuoyu cumhurbaşkanlığı seçimlerini dikkatle takip etse de dış politika büyük oranda dini lider tarafından belirlenmekte.

Bu açıdan vaatleri arasında İran’ın dünyayla ilişkilerinin düzeltilmesi, bunun için müzakereyi kullanmayı hedeflediği yer alsa da Pezişkiyan’ın bunu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği şimdilik merak konusu.

Ancak tamamen muhafazakâr aday yerine, reformist görünen Pezişkiyan’ın adaylığına izin verilmesi, İran’ın da dış ilişkilerde nispeten daha yumuşak bir politikaya yöneldiğinin göstergesi olabilir.

Tüm bunları, zamanla göreceğiz…

AJet krizi

“Low cost” yani düşük maliyetli hava yolu olarak giriş yapan AJet, Türk Havayolları’nın (THY) bir alt markası olarak biliniyor. Amacı, daha uygun fiyatlarla yolculuk gerçekleştirmek. Çalışanlarına ödedikleri maaşların daha düşük olduğu, özlük haklarının sınırlı olduğu bu tip havayollarının THY gibi büyük havayolu firmalarından farkı, ücretsiz ikramın olmaması, bagaj hakkının ücretli olması, koltuklarının ince ve nispeten daha rahatsız olması vs… Bu tarz ucuz havayolu firmalarının başka ülkelerde de pek çok örneği var.

Özellikle THY’nin yükselen fiyatlarını düşüren, Türkiye için oldukça önemli bir alternatif uçuş firması olduğuna şüphe yok.

Ancak Anadolujet’in THY’den ayrılarak, ayrı bir şirket (AJet Hava Yolu Taşımacılığı A.Ş.) olarak devam etmesinden sonra, uçuşlarda yaşanan sorunlar da oldukça arttı.

Yakın zamanda bir kaç yakınımın başına gelenlerle de bizzat şahit olduğum rötar ve son anda yapılan uçuş iptalleri AJet’in normali hâline gelmiş olsa da yolcularına büyük bir rezillik yaşatıyor.

Örneğin, Paris-İstanbul uçuşu 3 saat rötarın ardından son anda iptal edilen ve aynı güne yeni uçuş bulamayan bir yakınım, pasaport kuyruğunu geçtikten sonra geri çıkmak ve oteline dönmek zorunda kaldı.

Google’da arattığınız zaman göreceksiniz ki, sıklıkla uçuş gecikmeleri ve iptalleri yaşanıyor. Şikâyet sitelerinde, bu konuyla ilgili binlerce şikâyet yer alıyor.

Yolcuların uğradığı maddi ve manevi zararın giderilmesi gerekiyor; ancak ertesi günkü toplantının veya düğün ve benzeri bir davetin kaçırılması gibi telafisi mümkün olmayan mağduriyetlerin de olduğu unutulmamalı. Bu nedenle mağduriyeti telafi etmek değil, mağdur etmemek hedefte olmalı.