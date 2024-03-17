Erman Toroğlu 'Adilik' diyerek Halil Umut Meler skandalını açıkladı

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Erman Toroğlu 'Adilik' diyerek Halil Umut Meler skandalını açıkladı
Erman Toroğlu Halil Umut Meler'in Trabzonspor Fenerbahçe maçın neden yarıda bırakmadığını anlattı.

Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar gündeme damgasını vururken, Erman Toroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Toroğlu, "Buralara tesadüfen gelmiyoruz. Eğer maç 2-0 devam etseydi 60. dakikada yarıda kalırdı" dedi.

"Buralara tesadüfen gelmedik" diyen Toroğlu, A Spor'daki programda şöyle devam etti:

"Bunu bir kişi daha söylerse alnından öperim. Bu maç niye yarıda kalmadı biliyor musun? Eğer Halil Umut Meler o yumruğu yemeseydi bu maçı yarıda keserdi. Ama Halil Avrupa'da maç yönettikten sonra bu maçı kesseydi oynatamadı diyeceklerdi.

Bu maçı yarıda kesmeliydi. Halil Umut Meler bırakamadı. Yardımcısına madde geldi. Ey TFF bunu sağlayan sensin. Neden başka hakem vermedin TFF? Bu maçı bu çocuk istemiyordu zaten. Hale bam. O federasyonu o MHK'yi tebrik ederim. Ne konuşacağız abi bu maçla ilgili, ben konuşmayacağım.

Yazık günah ya. Niye verdiniz bu çocuğa bu maçı? Kendiniz bilmiyorsunuz bu işi. İnsanları birbirine öldürteceksiniz. Maçtan sonra o tribünden atlayanlar bıçak soksaydı ne olacaktı ya? Futbolculara vurdular. Buna çanak tutanlar kimler. Lanet olsun ya. Yorum morum yapmayacağım ya. Lanet olsun size.

Bunu bir kişi daha düşünürse adiyim. Şimdi Erman böyle düşündü diyecekler. İlla birilerinin ölmesi mi lazım. Alın şampiyonluğunuz sizin olsun. Katliam olacaktı ya."

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