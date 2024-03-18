Egemen Korkmaz yumruk attı İrfan Can çıldırdı

Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşanan arbede sırasında Trabzonspor yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz'ın, Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'a arkadan yumruk attığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
İrfan Can karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından Egemen Korkmaz için sert ifadeler kullandı:
Egemen Korkmaz'ı yediği ekmek yediği yere ihanet etmekle suçlayan İrfan Can, "Fenerbahçe'de forma giymiş, şu an Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapan Egemen Korkmaz... Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir." dedi.
İlgili Haberler