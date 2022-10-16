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Bomba iddia: Galatasaray Okan Buruk'un yerine hoca arıyor

Erman Toroğlu, Kayseri'de yenilen Galatasaray'ı eleştirdi, teknik direktör Okan Buruk'la ilgili de çarpıcı bir iddia ortaya attı

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 05:44
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Erman Toroğlu: Ben duyduysam Okan Buruk da duymuştur

Bomba iddia: Galatasaray Okan Buruk'un yerine hoca arıyor
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Galatasaray'ın Kayserispor'a yenildiği maçı A Spor'da değerlendiren Erman Toroğlu, çarpıcı ifadeler kullandı.

Toroğlu'nun konuşmalarından öne çıkan bölümler şöyle:

- Kayserispor karşısındaki takımı Galatasaray olarak görmese bugün 5 atardı. Galatasaray'da mücadele yok, kaçak dövüşüyorlar.

- Okan Buruk takıma 3 gün izin vermiş. Arkadaş senin Avrupa'n yok bir şeyin yok ne izni veriyorsun oyunculara? 

- Olay tamamen Okan Buruk'ta, istenileni veremiyor şu ana kadar. Futbolcuların hiçbir bağlantısı yok birbiriyle. Çok net görünüyor.

- Kayserispor takımında herkes birbirinin açığını kapatıyor. Galatasaray'da yok böyle bir şey. Icardi'ye bakıyorum, 90 dakika sahada kalmış. Ne yaptı 90 dakika sahada kalacak?

- Galatasaray takımının içinde bir huzursuzluk var. Bu takıma bir üst akıl lazım.

- Galatasaray yönetiminin yurt dışında bazı isimlerle görüşmeler yaptığı dedikoduları kulağıma geldi. Ben duyduysam Okan Buruk da duymuştur.

- Bugün yedek kalan Kerem demeyecek mi 'Ben kötüyüm de diğerleri daha mı iyi' diye? Barış Alper mesela çok mu iyi oynadı? Golde de sağa sola çarptı kaleye girdi top.

- Kayserispor, bugün farkı arttıramadıysa karşısında isim olarak Galatasaray olduğu içindir. Maçı 3-0 getirebileceklerine inanmadılar. Yoksa en az 5 atarlardı bugün.

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