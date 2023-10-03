Erman Toroğlu Fenerbahçe Galatasaray derbisi için TFF'yi uyardı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezon 3 kez oynayacağını hatırlatan Toroğlu yabancı hakem önerisinde bulundu.

Toroğlu, "Birisi Süper Kupa diğer ikisi de lig maçı yani şampiyonu belirleyecek karşılaşmalar. Ben TFF'nin yerinde olsam MHK'ye yabancı hakemler getiririm. En azından bu derbilerin VAR hakemleri yabancı olsun" dedi.

Derbiye atanacak hakem olmadığını ifade eden Ermen Toroğlu şöyle devam etti: Türkiye'de derbi atmosferini kaldıracak hakem yok gibi. Sadece Halil Umut Meler var. O da bir yere kadar idare edebilir. Artık radikal kararlar almaları gerekiyor.



