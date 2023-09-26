Erman Toroğlu'ndan Milli Takım'a: Bizim çocuklar değil sokak çocukları

Spor yorumcusu Erman Toroğlu katıldığı Youtube programında A Milli Futbol Takımı’nın "Bizim Çocuklar" sloganı ile ilgili gelen soru üzere yeni sloganın "Sokak çocukları" olması gerektiğini söyledi.

Erman Toroğlu’nun ifadeleri şu şekilde:

"Sokak çocukları, ben sokaktan gelen çocuklara bayılırım biz kimiz abi? Aristokrat mı orta sınıf mı alt sınıf? Bizim çocuklar dersen çoğu bizim çocuklar değil ki çoğu Avrupa’da yetişmiş Bizim çocuklar değil onlar. Onlar oranın kültürüyle yetişmiş Almanya’nın Hollanda’nın Belçika’nın nerede oynamışsa. Tamam Türkler onlarda Türklük daha da ileride oluyor. Ama onların kültürü ile bizim ki farklı oluyor hocam. O zaman bizim çocuklar değil ben sokak çocuklarını isterim orada sokaktan yetişeceksin abi sokaktan tarladan."