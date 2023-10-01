Erman Toroğlu Torreira'yı yerden yere vurdu: Allah! Bayıldı, öldü:

Editör: Ufuk Cingöz

41. dakikada Ankaragücü'nden Morutan topu saklamak isterken arkasındaki Torreira yüzünü tutarak yerde kaldı.

Hakem, Morutan'a sarı kart gösterdi.

Tartışılan pozisyonu değerlendiren Erman Toroğlu, Torreira'yı sert sözlerle eleştirdi.

İşte Toroğlu'nun yorumu:

Allah! Bayıldı, öldü. Ne darbe yemiş ama suratına! Morutan'ın kolunun nereye geldiğini hakem görmeyebilir. İşin kötü tarafı ne biliyor musun? Burada başka bir şey var.

Bu pozisyon ceza alanı içinde olsa hakem penaltı verecek. Hakem görmediği pozisyona veriyor. Bu cambazlık, görmemek ayıp değil VAR var, yardımcı var. Görmediğine veriyor bak bu şeytanlık.

Bu futbolcu sarı kartlardan dolayı bir maç oynamazsa ne yapacak? Görmediğin pozisyona nasıl sarı veriyorsun? Ceza alanında olsa penaltı verecek. Bu pozisyon ne biliyor musun?

Hakemi aldatmaktan dolayı suratına gelmeden yatan Torreira'ya sarı kart veririm. Şimdi ben bu futbolcuya nasıl inanacağım, benim hakemlerim nasıl inanacak ya da benim balta hakemlerim Torreira'yı radara mı alacak?

Sarı kart gören futbolcu karttan sonra surat ifadesiyle 'zavallı hakem' diyor. Sen meslektaşının ekmek parasına kan doğruyorsun. Balta bir hakem yakaladın, balta diye sarı kart-faul veriyor.