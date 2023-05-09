Erman Toroğlu'nun iddiası üzerine Galatasaray telefon kayıtlarının dinlenmesini istiyor

Galatasaray, Erman Toroğlu'nun hakemler ve gözlemciler hakkındaki iddialarının ardından MHK Başkanı Lale Orta göreve geldiğinden bu yana bütün maçların soruşturulması için TFF'ye başvuracak.

Haber Türk'ün haberine göre Galatasaray yönetimi, telefon kayıtlarının da dinlenmesini talep edecek.

Erman Toroğlu, MHK Başkanı Lale Orta'nın geçmiş haftalarda maç gözlemcilerini arayıp düşük not alan hakemlere yüksek not yazdırmasını istediğini söylemişti.

Rıdvan Dilmen de Erman Toroğlu'nun iddialarını doğrulamıştı.

ERMAN TORĞLU NE DEMİŞTİ?

Erman Toroğlu, "Bu sene Lale Orta ekibi geldikten sonra gözlemcilerden bazıları, bunların hangi maçlar olduğunu da biliyorum, maçları söylemiyorum ama büyük takım maçları olduğunu söyleyeyim sadece. Gözlemcinin birisi diğer gözlemciyi arıyor ne yapıyorsun ne ediyorsun diye birbirleriyle konuşuyorlar. Aslında bu yasak! Birisi bir maçla ilgili 3 tane siyah-beyaz hata var düşük puan vereceğim, diğeri de ben yüksek puan vereceğim diyor.

Tamam nasıl bilirsen öyle yap diyorlar birbirlerine. Bunun üzerine düşük puan vericem ben diyen hakem raporunu yazıyor, ben yüksek puan vericem diyen hakem ise Lale Orta'yı arıyor. Diyor ki, benim öbür arkadaşım siyah-beyaz hatalar var diyerek düşük puanlı rapor yazacak diyor. Ben de yüksek vericem diyor.

Bunun üzerine Lale Orta, düşük puan verecek olan gözlemciyi arıyor, puanını yükselt diyor. Yapamam diyor gözlemci ve sonra düşük puan veren gözlemciye bir daha maç vermiyorlar. Diğerine maç vermeye devam ediyorlar. Bu da eski bir FIFA hakemi" demişti.