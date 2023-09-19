Ermenilerden Azerbaycan’a terör saldırısı. 4 polis hayatını kaybetti

Azerbaycan'ın Hocavend ilinde Ermeniler tarafından gerçekleştirilen terör eyleminde 4 polis hayatını kaybetti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ermenilerden Azerbaycan’a terör saldırısı. 4 polis hayatını kaybetti

Editör: Osmancan Erok

Azerbaycan Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisi tarafından yapılan ortak açıklamada, terör eylemi sonucunda İçişleri Bakanlığı’nın 4 polis memurunun olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

19 Eylül 2023 tarihinde Azerbaycan İçişleri Bakanlığı görevlilerini taşıyan "Kamaz" marka araç, Ahmedbeyli-Füzuli-Şuşa yolunun Hocavend ilinden geçen 58. Kilometresinde Azerbaycan Karayolları Devlet Ajansı çalışanlarının hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör eyleminin gerçekleştiği alana doğru hareket ederken saat 04.30 sıralarında, Hocavend ilinin Tağaverd köyünde yeni yapılan tünel yolunda, barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı bölgedeki yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının keşif-sabotaj grubu tarafından döşenen mayınıa basarak infilak etmesi sonucu İçişleri Bakanlığı polis memurları Asım Camalzade, Ramil Şirinov, Seymur Mahmudov ve Hazar Zamanov olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı 5 kişi ise hastaneye sevk edildi.

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