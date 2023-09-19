Azerbaycan’dan açıklama: Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında” ifadeleri kullanıldı.

KAYNAK: İHA
Azerbaycan’dan açıklama: Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Hasanov'un Güler'e Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde başlattığı terörle mücadele faaliyetleri hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

Bakan Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonun ardından Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtti.

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