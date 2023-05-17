Ermenistan 250 milyon dolar değerinde kokain sevkiyatına el koydu

Ermenistan'da yapılan bir operasyonla Gürcistan üzerinden ülkeye sokulan yaklaşık 250 milyon dolarlık kokain ele geçirildi.

Ermenistan 250 milyon dolar değerinde kokain sevkiyatına el koydu

Ermenistan'da polis ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre yaklaşık 250 milyon dolar değerinde, bir tondan fazla kokain ele geçirildiği bildirildi. Bu operasyonun ülke tarihindeki en büyük uyuşturucu ele geçirme olaylarından biri olduğunu duyurdular.

PANAMA, İTALYA VE GÜRCİSTAN ÜZERİNDEN GELİYOR

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi yaptığı açıklamada, Ekvador'dan gelen sevkiyatın bir Ermeni şirketi tarafından sipariş edildiğini, Panama, İtalya ve Gürcistan üzerinden Ermenistan'a nakledildiğini söyledi.

Bu operasyonun İtalyan polisinin Ekvador'dan gelen muz paletlerine gizlenmiş 2,7 ton kokain ele geçirmesinden bir gün sonra geldiği duyuruldu. İtalya'da ele geçirilen ve değeri yaklaşık 800 milyon dolar olduğu tahmin edilen kargo da Ermenistan'a gönderildi. Ermenistan Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma açıldığını belirtti.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI ARTIYOR

3 milyon nüfuslu Ermenistan’da uyuşturucu ticareti giderek hız kazanıyor. Geçtiğimiz yıl boyunca Ermenistan genelinde 743 uyuşturucu kaçakçılığı vakası görüldü. 2021’de ise vaka sayısının 420 olduğu açıklandı.

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