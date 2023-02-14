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Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Türkiye'ye geliyor

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 22:06
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Türkiye'ye geliyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Türkiye'ye geliyor
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Vahan Hunanyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan 15 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Bakan Mirzoyan, Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarını yürüten Ermeni kurtarma ekibiyle bir araya gelecek" dedi.

Hunanyan, Ararat Mirzoyan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki görüşmenin Ankara'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, "Ermenistan Dışişleri Bakanı Sayın Ararat Mirzoyan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkemizle dayanışmasını göstermek ve taziyelerini iletmek üzere 15 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek" denildi

Açıklamada ayrıca, "Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Ankara'da Dışişleri Bakanımızla yapacağı görüşmenin ardından Ermeni arama kurtarma ekibinin çalışmalarının sürdüğü Adıyaman'ı ziyaret edecek" ifadeleri kullanıldı.

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