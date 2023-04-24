Ermenistan'ın döşediği mayınlar patladı: 3 Azerbaycan askeri yaralandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Şuşa ili sınırları içinde döşediği mayınların patlaması sonucu 3 Azerbaycan askerinin yaralandığını duyurdu.

Ermenistan'ın döşediği mayınlar patladı: 3 Azerbaycan askeri yaralandı

Ermenilerin yerleştirdiği mayınların patlaması sonucu 3 Azerbaycan askeri yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında durumu daha da gerginleştirmek amacıyla Şuşa iline bağlı Allahgulular köyü istikametindeki toprak yolda bir provokasyon daha gerçekleştirdiği açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, bugün yerel saatle 17.00 sıralarında Allahgulular köyü civarındaki tepelerde bulunan mevzilere teçhizat taşıyan Azerbaycan Ordusuna ait bir askeri kamyonun, Ermeniler tarafından bu istikamette döşenen mayına düşerek patladığı bildirildi. Patlama sonucu, askeri kamyonda bulunan 2 askerin yaralandığı ve yardımına gelen 1 askerin de anti-personel mayının patlaması sonucu yaralandığı aktarıldı. Yaralanan 3 Azerbaycan askerine acil müdahalede bulunulduğu ifade edildi.

Olayla ilgili olarak Rus barış gücü birliği komutanlığının ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi’nin bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, olayla ilgili tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğine ait olduğu kaydedildi.

(İHA)

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