Ermenistan'ın hocası Türkiye beraberliğine çok üzüldü

Ermenistan Milli Takımı Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, Türkiye ile berabere kaldıkları için futbolcularının çok üzgün olduğunu söyledi.

KAYNAK: AA
Ermenistan'ın hocası Türkiye beraberliğine çok üzüldü

Ermenistan Milli Takım Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. hafta maçında Türkiye ile 1-1 berabere kaldıkları maça ilişkin, "Ermenistan, Galler ve Türkiye grupta ikincilik için mücadele ediyor." dedi.

Petrakov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 1-1'lik durumdan memnun olmadıklarını belirterek, soyunma odasında oyuncularının üzgün olduğunu bildirdi.

"Maç öncesi gergindiniz ancak maçtan sonra yüzünüz gülüyor. Sonuç sizi mutlu etti mi?" sorusu üzerine Petrakov, "Ben Fransa ya da Belçika teknik direktörü değilim o yüzden biraz gerginim. Ermenistan Milli Takımı'nı daha iyi yerlere getirmek için çalışıyorum. Hem Ermeni halkı hem de futbolcularımla iyi anlaştığıma inanıyorum." yanıtını verdi.

Galler ile Türkiye milli takımlarını karşılaştıran Petrakov, "Genel bir kıyaslama yapmak istemem. Ermenistan, Galler ve Türkiye grupta ikincilik için mücadele ediyor." ifadesini kullandı.

"Türkiye çok pozisyon buldu. Daha az pozisyon bulup, 1 puan alan Ermenistan vardı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Petrakov, şunları kaydetti:

"Türkiye Mili Takımı güçlü bir takım. Evet, genelde pozisyon buldu. Futbolcular açısından daha iyi ve değerli bir takım. Transferler açısından Ermenistan'dan daha yüksek transfer değerine sahipler. O yüzden sonuca odakla mücadele ediyoruz. Karşı tarafın güçlü olduğunu kabul ediyorum."

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