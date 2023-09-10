Berna Laçin isim vermeden Filenin Sultanlarını işaret etti. A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan beraberliği sonrası ağır konuştu

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonu olan ve kazandıkları başarıyla Türkiye'yi büyük bir mutluluğa boğan Filenin Sultanları, maçın ardından Türkiye'ye tarifeli uçakla dönmüş ve sporcuların dinlenme fırsatı bile bulamadan çıkmak zorunda kaldıkları bu yolculuk pek çok kesim tarafından eleştirilmişti.

Kazandıkları büyük başarıya rağmen gördükleri bu muamele pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından da kıyasıya eleştirilmiş ve neredeyse katıldıkları her turnuvada büyük başarılar kazanan Filenin Sultanlarının ikinci plana itilmek istendiği iddia edilmişti.

BERNA LAÇİN'DEN ÇARPICI TESPİT

Filenin Sultanlarına reva görülen şartlar tartışılmaya devam ederken, A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistanla berabere kalması yoğun bir şekilde eleştirildi.

Pek çok isim Milli Takımın kendi sahasında aldığı bu beraberliğin hiç de iyiye işaret olmadığını söylerken, Berna Laçin konuya çok daha farklı bir bakış açısıyla yaklaştı.

Başarılı oyuncu, A Milli Futbol Takım'a sunulan sınırsız imkanların neredeyse hiçbirinin Filenin Sultanlarına sunulmadığının altını çizdiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vaaay büyük başarı, Ermenistan gibi bir futbol grusu ülke ile hem de kendi evimizde berabere kaldığımız için futbolcu beyleri kutlarım; F-16’lar karşılasın, primler yağsın erkek futbol takımına…

Ay paşam oyuncular yorulmuştur özel uçak da yollansın di mi ama!"