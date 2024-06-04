Erol Bulut havalara uçtu

Düzenleme: Aytunç Akın
Erol Bulut havalara uçtu

Erol Bulut sözleşmeyi kaptı. İngiltere Championship ekibi Cardiff City, 49 yaşındaki teknik direktör ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Championship'te Cardiff City'i çalıştıran Erol Bulut'un geleceği belli oldu.

Erol Bulut, Galler temsilcisi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

ekran-goruntusu-2024-06-04-150059.png

Kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım Menajeri Erol Bulut'un mevcut sözleşmesini 2026 yazına kadar bağlı kalacak şekilde iki yıl uzattığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" denildi.

1708958.jpg

SEZONU 12. SIRADA TAMAMLADI
Geçen sezonu 12. sırada kapatan Cardiff City, 62 puan topladı.

1695634889619-2424224.jpg

''MİNNETTARIM''
Atılan imza sonrası açıklama yapan Erol Bulut, "Burada, Galler'in başkentinde sizlerle birlikte geçirdiğim süreyi uzatıyor olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Tan Sri Vincent'a kulübümüzü geleceğe taşıma konusunda bana güvendiği için teşekkür etmek istiyorum; bunu yapmak benim için bir zevk ve bana bu harika fırsatın sunulmasından dolayı minnettarım" dedi.

gpoakemxuaajzbs.jpg

İlgili Haberler
'Yıldız Anne'ler etkinlikte bir araya geldi
'Yıldız Anne'ler etkinlikte bir araya geldi
Beşiktaş medya sorumlusu Okay Karacan’ın İsmail Kartal sevdası Beşiktaşlıları çıldırttı
Galatasaray ayaklandı. Dursun Özbek istifa
Son Haberler
Yangında mahsur kalan kedi kurtarıldı Gündem
Yangında mahsur kalan kedi kurtarıldı
'Yıldız Anne'ler etkinlikte bir araya geldi Spor
'Yıldız Anne'ler etkinlikte bir araya geldi
Katletti çuvala koyup sırtında taşıyarak çöpe attı. Gaziantep'te Suriyeli vahşeti Gündem
Katletti çuvala koyup sırtında taşıyarak çöpe attı. Gaziantep'te Suriyeli vahşeti
Khloe Kardashian’ın 6 yaşındaki kızı model oldu. İlk reklam anlaşmasını yaptı Magazin
Khloe Kardashian’ın 6 yaşındaki kızı model oldu. İlk reklam anlaşmasını yaptı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı Gündem
Azerbaycan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı
Kahramanmaraş’ta deprem Gündem
Kahramanmaraş’ta deprem
İş makinesinin altında kalan çocuk yaşamını yitirdi Gündem
İş makinesinin altında kalan çocuk yaşamını yitirdi