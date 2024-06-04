Erol Bulut havalara uçtu

İngiltere Championship'te Cardiff City'i çalıştıran Erol Bulut'un geleceği belli oldu.

Erol Bulut, Galler temsilcisi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım Menajeri Erol Bulut'un mevcut sözleşmesini 2026 yazına kadar bağlı kalacak şekilde iki yıl uzattığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" denildi.

SEZONU 12. SIRADA TAMAMLADI

Geçen sezonu 12. sırada kapatan Cardiff City, 62 puan topladı.

''MİNNETTARIM''

Atılan imza sonrası açıklama yapan Erol Bulut, "Burada, Galler'in başkentinde sizlerle birlikte geçirdiğim süreyi uzatıyor olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Tan Sri Vincent'a kulübümüzü geleceğe taşıma konusunda bana güvendiği için teşekkür etmek istiyorum; bunu yapmak benim için bir zevk ve bana bu harika fırsatın sunulmasından dolayı minnettarım" dedi.