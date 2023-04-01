Erol Evgin'den Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel marş

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılına özel bir marş besteledi: ‘100 Yılda Yüz Akıyla’… Sözleri Dr. Selma Çuhacı’ya, düzenlemesi Firuz İsmailov’a ait olan 100’ncü yıl marşını Erol Evgin, marşla aynı adı taşıyan konser turnesinde müzikseverlerle buluşturacak.

Erol Evgin, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamalarına Kerki Solfej’in düzenlediği ‘100 Yılda Yüz Akıyla’ adlı konser turnesiyle katılacak. Turne, 14 Nisan Cuma günü İstanbul TİM Show Center’da başlayacak.

Erol Evgin; Ankara, Adana, İzmir, Antalya illerinde devam edecek olan turnenin ilk beş konserinden elde edilecek geliri, dernekler aracılığıyla, depremden etkilenen 11 şehirdeki öğrencilere bağışlayacak.

İŞTE SANATÇININ BESTELEDİĞİ MARŞIN SÖZLERİ

100 YILDA YÜZ AKIYLA



Ne engeller aşmışız yüzyılda yüz akıyla

Ne destanlar yazmışız, ay yıldızlı bir aşkla

Böylesi bir gurur, yakışır bu cumhura

Kutlu olsun yüzyıl Cumhuriyet çok yaşa

Sen, ben o, hepimiz Türkiye'yiz

Asırlara kök salmış gücümüz renklerimiz

Sen, ben, o hepimiz Türkiye'yiz

Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz

Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz

Ne engeller aşmışız yüzyılda yüz akıyla

Çağdaşlık yolunda yürüyoruz kol kola

Yarınlar bizimdir, Bu yemin bu vatana

Kutlu olsun yüzyıl Cumhuriyet çok yaşa

Sen, ben o, hepimiz Türkiye'yiz

Asırlara kök salmış gücümüz renklerimiz

Sen, ben, o hepimiz Türkiye'yiz

Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz

Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz

Sen, ben o, hepimiz Türkiye'yiz

Asırlara kök salmış gücümüz renklerimiz

Sen, ben, o hepimiz Türkiye'yiz

Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz

Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz