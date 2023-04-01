Erol Evgin'den Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel marş

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılına özel bir marş besteledi: ‘100 Yılda Yüz Akıyla’… Sözleri Dr. Selma Çuhacı’ya, düzenlemesi Firuz İsmailov’a ait olan 100’ncü yıl marşını Erol Evgin, marşla aynı adı taşıyan konser turnesinde müzikseverlerle buluşturacak.
Erol Evgin, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamalarına Kerki Solfej’in düzenlediği ‘100 Yılda Yüz Akıyla’ adlı konser turnesiyle katılacak. Turne, 14 Nisan Cuma günü İstanbul TİM Show Center’da başlayacak.
Erol Evgin; Ankara, Adana, İzmir, Antalya illerinde devam edecek olan turnenin ilk beş konserinden elde edilecek geliri, dernekler aracılığıyla, depremden etkilenen 11 şehirdeki öğrencilere bağışlayacak.
İŞTE SANATÇININ BESTELEDİĞİ MARŞIN SÖZLERİ
100 YILDA YÜZ AKIYLA
Ne engeller aşmışız yüzyılda yüz akıyla
Ne destanlar yazmışız, ay yıldızlı bir aşkla
Böylesi bir gurur, yakışır bu cumhura
Kutlu olsun yüzyıl Cumhuriyet çok yaşa
Sen, ben o, hepimiz Türkiye'yiz
Asırlara kök salmış gücümüz renklerimiz
Sen, ben, o hepimiz Türkiye'yiz
Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz
Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz
Ne engeller aşmışız yüzyılda yüz akıyla
Çağdaşlık yolunda yürüyoruz kol kola
Yarınlar bizimdir, Bu yemin bu vatana
Kutlu olsun yüzyıl Cumhuriyet çok yaşa
Sen, ben o, hepimiz Türkiye'yiz
Asırlara kök salmış gücümüz renklerimiz
Sen, ben, o hepimiz Türkiye'yiz
Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz
Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz
Sen, ben o, hepimiz Türkiye'yiz
Asırlara kök salmış gücümüz renklerimiz
Sen, ben, o hepimiz Türkiye'yiz
Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz
Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz