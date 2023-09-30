Bu bıyıklı ünlüyü tanıdınız mı. Emel Sayın'ın yorumu olay oldu

Ünlü sanatçı Erol Evgin sosyal medyayı epey aktif kullanıyor. Evgin, Instagram hesabında gençlik yıllarından bıyıklı bir fotoğrafını paylaştı. Meslektaşı Emel Sayın o poza dayanamayıp yorum yaptı.

Bu bıyıklı ünlüyü tanıdınız mı. Emel Sayın'ın yorumu olay oldu

Sunuculuk, oyunculuk ve mimarlık da yapan Erol Evgin şarkıcılık kimliği ile ön plana çıkıyor.

erol-evgin.jpg

1969'da ilk plağını çıkaran Erol Evgin, Instagram hesabında ara ara gençlik yıllarından pozlarını paylaşıyor. Evgin, bu kez genç ve bıyıklı halini paylaşınca Emel Sayın'dan yorum gecikmedi.

ekran-goruntusu-2023-09-30-151551.png

Erol Evgin gençlik yıllarından bir pozunu paylaşarak altına "Gülmeyin! Hemen her erkeğin bıyık bıraktığı bir dönem vardır." şeklinde yazdı.

ekran-goruntusu-2023-09-30-153640.png

Erol Evgin'in gençlik pozuna beğeni ve yorum yağdı. Ünlü Şarkıcı Emel Sayın da "Kusura bakma Erol" diyerek ne kadar güldüğünü ifade etti.

İlgili Haberler
Erol Evgin nikah tazelemeye çağırdı
Erol Evgin seyircilerinden izin istedi. Sanatçı olmak böyle bir şey işte
Erol Evgin’den seçim çağrısı: Yurdunu seven herkese sesleniyorum
Erol Evgin '100 Yılda Yüz Akıyla' turnesine başladı
Erol Evgin'den Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel marş
Öne Çıkanlar
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Habur ve Türkgözü’nde 28 milyon 75 bin liralık kaçak eşya ele geçirildi Gündem
Habur ve Türkgözü’nde 28 milyon 75 bin liralık kaçak eşya ele geçirildi
Mehmetçikten Gaziler Günü dolayısıyla Davraz Dağı'na zirve tırmanışı Gündem
Mehmetçikten Gaziler Günü dolayısıyla Davraz Dağı'na zirve tırmanışı
Bakan Uraloğlu, Irak'ta mevdikaşı Sadavi ile "Kalkınma Yolu Projesi"ni görüştü Ekonomi
Bakan Uraloğlu, Irak'ta mevdikaşı Sadavi ile "Kalkınma Yolu Projesi"ni görüştü
Kylie Jenner oğlunun adını resmen değiştirdi Magazin
Kylie Jenner oğlunun adını resmen değiştirdi
Yozgat’ta etkili olan sağanak yolları göle çevirdi Yaşam
Yozgat’ta etkili olan sağanak yolları göle çevirdi
Onuachu Trabzonspor tarihine geçti Spor
Onuachu Trabzonspor tarihine geçti
Simge Sağın yaz sezonunun son konserinde seyirciye içini döktü Magazin
Simge Sağın yaz sezonunun son konserinde seyirciye içini döktü