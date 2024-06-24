Ersan Şen hangi partiye oy verdiğini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: TV100
Ersan Şen hangi partiye oy verdiğini açıkladı

Hukukçu Ersan Şen TV100 canlı yayınında MHP’li olduğunu ve seçimlerde MHP’ye oy verdiğini açıkladı.

Ceza hukukçusu Ersan Şen TV100 yayınında siyasete girme iddialarına yanıt verdi. İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu’nun parti kuracağı söylentilerinin ardından sık sık TV ekranlarında açık oturumlara katılan hukukçu Ersan Şen’in de Ağıralioğlu’nun kuracağı partide yer alacağı söyleniyordu.

Katıldığı yayında bu soruya yanıt veren Şen, henüz kendisine bir davet olmadığını ancak Ağıralioğlu ile görüştüklerini, bir teklif gelmesi halinde de şartları değerlendireceğini ifade etti.

MHP’Lİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Şen ayrıca canlı yayında MHP’li olduğunu açıkladı. Seçimlerde MHP’ye oy verdiğini ifade eden Şen MHP parti üyesi olmadığını ve parti politikalarını şu anda desteklemediğini şu sözler ile açıkladı:

"Ben zaten MHP’li olduğumu söylüyorum. Ama bu şu anda MHP’nin tezlerini desteklediğin anlamına da gelmiyor. Oy veriyorum, oy verince nereli oluyorsunuz? Parti üyesi değilim tabiki…”

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