Ersan Şen yuhalandı. Aracına polis korumasıyla gidebildi

Gaziantep'te 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında firari sanıkların avukatı Ersan Şen, müvekkillerine tutuklanmama garantisi talep etti.

Şen’in bu talebi duruşma salonunda tepkiyle karşılandı. Depremzede yakınları Şen’i duruşma çıkışında protesto etti.

Bazı kişilerin tekme atmaya çalıştığı ve tepki gösterdiği Ersan Şen, polis eşliğinde otomobiline gidebildi.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep Nizip’te Furkan Apartmanı 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde yıkıldı.

Enkaz altında kalan 51 kişi yaşamını yitirirken, binanın yıkılmasında ihmali bulunduğu belirlenen fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan ile sahip oldukları daire ve iş yerlerinde kolon kestikleri iddia edilen Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay tutuklandı.

Soruşturma kapsamında savcılık 4 tutuklu sanık ile apartmanın müteahhitleri Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

TUTUKLU SANIK KALMADI

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın geçen yıl ekim ayındaki ilk duruşmasında, mahkeme heyeti duruşmaya katılmayan müteahhitler Abdullah Devrim S. ve kardeşi Hasan Hüseyin S. hakkında yakalama kararı verdi.

2 müteahhit ile ilgili, davanın geçen mart ayında görülen 4’üncü duruşmasında yakalanamadıkları ve yurt dışına çıkmış olabilecekleri gerekçesiyle haklarında kırmızı bülten çıkarılması ve yeni bilirkişi raporu istenmesi kararlaştırıldı.

27 Nisan'da görülen 5'inci duruşmada Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden gelen yeni bilirkişi raporunun okunmasının ardından tutuklu sanıklar, kolon kestikleri yönündeki iddiaların doğru olmadığını yineleyerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.