Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi: Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız

Sözcü TV'de yayınlanan Sokağın Sözü isimli programın konukları olan gazeteci İsmail Saymaz ile ceza hukukçusu Ersan Şen arasında gerginlik çıktı.

Programa canlı bağlantı ile katılan Şen, "Bana söz verecek misiniz, yoksa yayından çıkayım mı? Bir saattir konuşuyorsun İsmail. Tam bir saattir ya. Neyse, konuşun ya. Umurumda değil." dedi.

Bunun üzerine Şen'e, programın sunucusu Serap Belovacıklı ve Saymaz’dan, "Hocam size süre verdik, siz istemediniz." yanıtı geldi.

Şen ise Saymaz'a, "Tamam da İsmail, üç dakikada bitir kardeşim. Bir saattir konuşulur mu lan! El insaf ya!" diye çıkıştı.

Şen'in sözleri üzerine Saymaz, "Hocam sizden rica ediyorum, benimle bir daha böyle konuşmayın. Yaşınıza, sıfatınıza hürmetim var. Benimle bir daha böyle konuşursanız üslubumu değiştiririm. Üslupsuzluk yaparım. Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Programın ilerleyen dakikalarında Saymaz konuşurken Şen'in de sürekli araya girmesi üzerine, programın sunucusu Belovacılıklı, "Bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz" diyerek, yayına ara verdi.