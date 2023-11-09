Ersan Şen'den yeni açıklama. TV kanalı kuracaktı

Ersan Şen, 2024 yılında başlaması gereken Ekol TV projesiyle ilgili iddialara yaptığı açıklamayla son noktayı koydu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ersan Şen'den yeni açıklama. TV kanalı kuracaktı

ODATV'den Ayşe Baykal'ın haberine göre; Ersan Şen’in, Ekol TV projesinin 2024 yılında yayın hayatına başlaması bekleniyordu.

Ekol TV’nin kurucu ortaklarının kimler olacağından yayın hayatına kadar pek çok konu merak edilip konuşulurken projenin iptal edildiği iddia edilmişti.

Ersan Şen, Ekol TV ile ilgili yaptığı açıklamayla iddiaları doğruladı.

Ersan Şen, medya kulislerini alevlendirecek açıklamayı kamuoyuna şu sözlerle yaptı:

"Haber kanalı kurmak istiyordum. Ekip, frekans ve kurulum maliyeti için görüşmeler yaptık. Ancak yaptığımız bu görüşme ve çalışmalar sonuncunda, haber kanalı kurma projemizden şartlar uygun olmadığı için vazgeçtim."

Ersan Şen, bu açıklamayla Ekol TV ile ilgili herhangi bir bağı kalmadığını açıklamış oldu. Şen, kendi cephesinden son noktayı koydu fakat yankıları uzun süre devam edecek gibi görünüyor.

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