Ersan şen'i şoke eden ayrılık kararı. Kendi kanalını kuracağını açıklamıştı

Sözcü TV, kısa süre içinde kendi kanalını açmayı planlayan hukukçu ve televizyon yorumcusu Ersan Şen ile yolları ayırdı.

Ersan şen'i şoke eden ayrılık kararı. Kendi kanalını kuracağını açıklamıştı

Sözcü TV, Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ekol TV adlı yeni bir televizyon kanalı kurmaya hazırlandığını söyleyen hukukçu ve televizyon yorumcusu Ersan Şen ile yollarını ayırdı.

Sözcü TV, kararını Ersan Şen'e bildirdi. Gazeteci İsmail Saymaz ile Ersan Şen'in yer aldığı 'Sokağın Sözü' adlı programda Saymaz'ın karşısında farklı konuklar bulunacak.

ERSAN ŞEN, TELEVİZYON KANALI KURMAYA HAZIRLANIYOR

Ersan Şen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ekol TV adlı yeni bir televizyon kanalı kurmaya hazırlandıklarını söyledi.

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GENEL YAYIN YÖNETMENLİĞİNE FARUK DEMİREL GETİRDİ

Ersan Şen, yeni kuracağı televizyon kanalı Ekol TV’nin genel yayın yönetmenliğine Faruk Demirel'i getirdi. Ersan Şen ve kanal yöneticileri, önümüzdeki haftadan itibaren sektörde çalışan birçok isme de teklif götürmeye hazırlanıyor.

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EKOL TV NE ZAMAN YAYINA GİRECEK?

Ekol TV’nin yayın hayatına Ocak 2024’te başlaması öngörülüyor. Böylece hukukçu kimliğinin yanı sıra pek çok televizyon kanalına çıkıp değişik konularda yorum yapan Ersan Şen'in, kendisine ait bir kanalı da olacak.

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