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Alanyaspor'la ilk kez sahada. Ersun Yanal topbaşı yaptı

Ersun Yanal, Alanyaspor'da işbaşı yaptı...

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 21:58
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Ersun Yanal, Alanyaspor'da işbaşında

Alanyaspor'la ilk kez sahada. Ersun Yanal topbaşı yaptı
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Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında cuma günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Frencasco Farioli'nin istifası üzerine dün Alanyaspor'un teknik direktörlük pozisyonuna 1,5 yıllık imza atan Ersun Yanal ekibiyle birlikte ilk antrenmanına çıktı. Alanya Cengiz Aydoğan Tesislerinde, Ersun Yanal gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas çalışmaları yapan turuncu yeşilli ekip, antrenmanı üçlü turnuvayla sürdürdü. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman toplu halde koşuyla sona erdi.

Öte yandan Ersun Yanal'ın takımla ilk çalışmasını Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri de izledi.

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