Ersun Yanal'dan Alanyaspor açıklaması

Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli'nin görevden ayrıldığını açıklamasının ardından Ersun Yanal iddiası ortaya atılmıştı.

Ersun Yanal'ın Alanyaspor'un başına geçeceği belirtilmişti.

Yanal, bu konuda açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'dan Khimki ile görüştük. Kümede kalmaya oynuyorlar, çok sıcak bakmadım. Zaten şartları da uymadı. Alanyaspor ile görüşeceğiz. Daha önce görüşmüştük, anlaşamamıştık. Bu kez düşüncelerimize yakın bir teklif sunacaklarını tahmin ediyorum.

Alanya'yı seviyorum. Anlaşırsak çalışacağız. 1,5 yıllık imza düşünüyorum. Hayırlısıysa olur."