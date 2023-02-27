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Ersun Yanal'dan Alanyaspor açıklaması

Teknik direktör Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçeceği iddiasıyla ilgili konuştu.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 16:53
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Ersun Yanal Alanyaspor'la anlaştı mı? Açıklama geldi

Ersun Yanal'dan Alanyaspor açıklaması
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Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli'nin görevden ayrıldığını açıklamasının ardından Ersun Yanal iddiası ortaya atılmıştı.

Ersun Yanal'ın Alanyaspor'un başına geçeceği belirtilmişti.

Yanal, bu konuda açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'dan Khimki ile görüştük. Kümede kalmaya oynuyorlar, çok sıcak bakmadım. Zaten şartları da uymadı. Alanyaspor ile görüşeceğiz. Daha önce görüşmüştük, anlaşamamıştık. Bu kez düşüncelerimize yakın bir teklif sunacaklarını tahmin ediyorum. 

Alanya'yı seviyorum. Anlaşırsak çalışacağız. 1,5 yıllık imza düşünüyorum. Hayırlısıysa olur." 

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