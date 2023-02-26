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Zaniolo gol attı, Galatasaray Alanya'yı yendi

Galatasaray, Alanyaspor ile oynadığı hazırlık maçını 4-2 kazandı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 20:14
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Galatasaray'dan gollü prova

Zaniolo gol attı, Galatasaray Alanya'yı yendi
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Hazırlıklarını Antalya'da kamp yaparak sürdüren Galatasaray, Alanyaspor ile oynadığı hazırlık maçını 4-2 kazandı.

Sarı kırmızılı takım üstün oynadığı maçın 17. dakikasında Ivan Cavaleiro'nun golüyle yenik duruma düştü.

Ataklarını sıklaştıran sarı kırmızılı takım 31. dakikada Milot Rashica, 69. dakikada Barış Alper Yılmaz, 78. dakikada Berkan Kutlu ile 3-1 öne geçti.

90+1. dakikada Wilson Eduardo Alanyaspor'u umutlandırdı.

Ancak sahneye 90+4'te yeni transfer Zaniolo çıktı ve skoru ilan etti: 4-2.

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