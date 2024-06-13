Ersun Yanal karar verdi

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Amedspor, teknik direktör kadrosunu güçlendirdi.

Ersun Yanal da teknik heyetini belirledi.

Deneyimli teknik adam Tayfun Türkmen'i ekibine dahil etti.

Daha önce Kayserispor'da yardımcı antrenör ve altyapı koordinatörü olarak çalışan Türkmen, Yanal'ın sağ kolu olarak görev yapacak.

Tayfun Türkmen Kayserispor'da Burak Yılmaz'ın yardımcısıydı.

SÖZLEŞME İMZALIYOR

Amedspor'un yeni teknik direktörü Ersun Yanal, bugün saat 16.00'da Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenecek olan imza töreniyle taraftarlarla buluşacak.

Diyarbakır ekibi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın imza töreni, yarın 16.00'da Şehmus Özer Tesislerimizde ve taraftarlarımızın katılımına açık olacak" ifadelerini kullandı.