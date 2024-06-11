Ersun Yanal jetle alınacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ersun Yanal jetle alınacak

Kurban Bayramı nedeniyle uçak bileti bulamayan Ersun Yanal için Amedspor yönetimi özel jet ayarladı.

Amedspor, uçak biletlerinin tükenmesi nedeniyle Diyarbakır'a getiremediği Ersun Yanal ve ekibini özel bir jetle şehre taşıyacak.

Milli takım, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi önemli kulüplerde görev yapmış Ersun Yanal'ı bünyesine katarak ligin dikkat çeken transferlerinden birine imza atan Amedspor, teknik direktör ve ekibini Diyarbakır'a getirebilmek için özel bir uçuş düzenledi.

Bayram yoğunluğu sebebiyle İstanbul ve Ankara'dan Diyarbakır'a uçuş biletlerinin bulunamadığı 12 günlük süreçte, Kulüp Başkanı Aziz Elaldı'nın bir dostunun yardımıyla özel jet temin edildi.

CEGA Medya ile yaptığı açıklamada Başkan Elaldı, Ersun Yanal ve ekibinin Perşembe günü Diyarbakır'a varacağını ve bu jest için adını açıklamadığı dostuna minnettar olduklarını ifade etti.

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