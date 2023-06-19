Ersun Yanal'a flaş teklif. Kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'yi en son şampiyon yapan Ersun Yanal'a İran'dan teklif geldiği ortaya çıktı.

Son olarak Alanyaspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adamın kararı merakla bekleniyor.

Alanyaspor'la sadece 6 maça çıkabilen Yanal'ın son macerası pek istediği gibi geçmemişti. 0.67'lik puan ortalamasıyla Turuncu-Yeşilliler'den ayrılan deneyimli hoca için flaş bir ekip devreye girdi.

Türkiye’de şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam İran’da da tanınıyor. İran kulübünün başkanı, Ersun Yanal’a resmi teklifini, uzaktan bağlantı üzerinden yaptıkları konuşmayla bizzat iletti. Teklif için teşekkür eden Ersun Yanal, düşünmek için süre istedi.







