Ersun Yanal'a flaş teklif. Kimse beklemiyordu

İsmi Fenerbahçe ile de anılan Ersun Yanal için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Ersun Yanal'a flaş teklif. Kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'yi en son şampiyon yapan Ersun Yanal'a İran'dan teklif geldiği ortaya çıktı.

Son olarak Alanyaspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adamın kararı merakla bekleniyor.

Alanyaspor'la sadece 6 maça çıkabilen Yanal'ın son macerası pek istediği gibi geçmemişti. 0.67'lik puan ortalamasıyla Turuncu-Yeşilliler'den ayrılan deneyimli hoca için flaş bir ekip devreye girdi.

Türkiye’de şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam İran’da da tanınıyor. İran kulübünün başkanı, Ersun Yanal’a resmi teklifini, uzaktan bağlantı üzerinden yaptıkları konuşmayla bizzat iletti. Teklif için teşekkür eden Ersun Yanal, düşünmek için süre istedi.



Öne Çıkanlar
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Son Haberler
Küresel piyasalar haftaya düşük risk iştahıyla başladı Ekonomi
Küresel piyasalar haftaya düşük risk iştahıyla başladı
Toplu sözleşmeyle işçi maaşlarına yüzde 66 zam kabul edildi Güncel
Toplu sözleşmeyle işçi maaşlarına yüzde 66 zam kabul edildi
Hatalı park cezaları bunu yaptırdı. Artık ceza yemiyor Dünya
Hatalı park cezaları bunu yaptırdı. Artık ceza yemiyor
Nevşin Mengü'nün ‘orgazm’ gafı olay oldu Magazin
Nevşin Mengü'nün ‘orgazm’ gafı olay oldu
Merkez Bankası'ndan piyasaları hareketlendiren erteleme. Faiz kararı öncesi alındı Ekonomi
Merkez Bankası'ndan piyasaları hareketlendiren erteleme. Faiz kararı öncesi alındı
Kuveyt’te yeni hükümet kuruldu Dünya
Kuveyt’te yeni hükümet kuruldu
Yaz gelmeden kara kış geldi Güncel
Yaz gelmeden kara kış geldi