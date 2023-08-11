Ersun Yanal Süper Lig'in başlamasına 1 gün kala imzayı attı

Yeni sezonda takım çalıştırması beklenen Ersun Yanal yayıncı kuruluş beINSports'la anlaştı.

Ersun Yanal Süper Lig'in başlamasına 1 gün kala imzayı attı

Eski A Milli Takım Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın yeni adresi belli oldu.

Tecrübeli çalıştırıcı kariyerine yorumcu olarak devam edecek.

beIN Sports ile anlaşan Ersun Yanal bu sezon lig maçlarını değerlendirecek.

Yeni sezon kadrosunda olacağı duyurulan Ersun Yanal bu sabah bağlandığı yayında açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal, "Marka değerimizin yükseleceği bir sezon diliyorum. Avrupa'da olmak çok önemli. Kendi ligimizle başbaşa kalmak bizim marka değerimize zarar verebilir. Umarım bu sezon sonraki sezonları da kapsayacak reformlar ile Avrupa'nın dev liglerinden biri haline geliriz." dedi.

61 yaşındaki Ersun Yanal Süper Lig'de son olarak Alanyaspor'da görev yapmıştı.

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