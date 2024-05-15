Ertan Saban 'Atatürk' rolüyle ortalığı karıştırdı.

Çok konuşulan ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ filminin çekimleri sonunda tamamlandı. BKM’nin yapımcılığını, Yağız Alp Akaydın’ın yönetmenliğinde yaptığı filmde başrolleri Ertan Saban, Salih Bademci, Ahmet R. Şungar, Bensu Soral, Birce Akalay, Melis Sezen ve Okan Yalabık gibi isimler paylaşıyor.

1930’lu yıllarda geçen Bir Cumhuriyet Şarkısı filminde Atatürk rolünü oynayan Ertan Saban bir kez daha sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Daha önce Aras Bulut İynemli, Sinan Tuzcu, Rutkay Aziz, Alican Yücesoy ve Haluk Bilginer’in de çeşitli film ve projelerde canlandırdığı Atatürk rolleri tartışma yaratmıştı. Ancak bu kez eleştiriler sert oldu. Kimi kullanıcı Saban'ın oyunculuğunu beğenirken, kimileri de eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte sosyal medyada yer alan o eleştiriler:

-Atatürk’e değil de Atatürk’e benzeyen adama benzemiş.

-Gelsinler beni de linçlesinler zerre umurumda değil. Ertan Saban'da Atatürk'e benzememiş. O kadar Atatürk filmi ve reklamı çekildi, Atatürk'ü oynayan kimse ‘oyunculuklarına asla bir lafım yok’ ama benzemediler. Bunu hakaret etmeden dile getirenleri de bir zahmet linçlemeyin.

-Film değil de skeç fotoları sanki.

-Benzeme yüzdesi her geçen yapım düşüyor.

-Kopyası olması gerekmiyor, bu iş çok abartılıyor o ruhu versin yeter ki.

-Önemli olan ruhunu benzetmek zaten kimse Atatürk'e benzeyemez öyle bir durum yok.

Ankara’da çekimleri tamamlanan ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ filmi Ekim 2024’te vizyona girecek.