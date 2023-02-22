TFF 2.Lig ve 3.Lig'de ertelenen 4 maçın tarihini açıkladı

TFF 2. Lig ile 3. Lig'de olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen maçların tarihleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, TFF 2. Lig'de 23. haftadan ertelenen bir müsabakanın ve TFF 3. Lig'de 21. haftadan tehir edilen 3 karşılaşmanın oynanacağı tarihler şöyle:
TFF 2. Lig
14 Nisan Salı:
15.00 Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor
TFF 3. Lig
28 Şubat Salı:
13.00 Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırımspor
14.00 Edirnespor-Karbel Karaköprü Belediyespor
14.00 Niğde Anadolu FK-Güneş Holding Çankaya FK
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