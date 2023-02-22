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TFF 2.Lig ve 3.Lig'de ertelenen 4 maçın tarihini açıkladı

TFF, 2. Lig ve 3. Lig'de ertelenen maçların tarihini açıkladı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 18:26
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Ertelenen maçlar TFF tarafından açıklandı

TFF 2.Lig ve 3.Lig'de ertelenen 4 maçın tarihini açıkladı
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TFF 2. Lig ile 3. Lig'de olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen maçların tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, TFF 2. Lig'de 23. haftadan ertelenen bir müsabakanın ve TFF 3. Lig'de 21. haftadan tehir edilen 3 karşılaşmanın oynanacağı tarihler şöyle:

TFF 2. Lig

14 Nisan Salı:

15.00 Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor

TFF 3. Lig

28 Şubat Salı:

13.00 Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırımspor

14.00 Edirnespor-Karbel Karaköprü Belediyespor

14.00 Niğde Anadolu FK-Güneş Holding Çankaya FK

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