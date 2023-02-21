N'oluyor Büyükekşi! TFF TİM mi, Türk Şeker mi, THY mi? Futbol topunu görse bomba sanıp karakola götürenlerin ne işi var TFF'de

Türkiye Futbol Federasyonu başkanları arasında en ilginç dönemlerden biri bu Mehmet Büyükekşi dönemi.

Daha önce de belirtmiştim. Görev süresi sınırlı olmasına rağmen yıllarca koltukta kalacakmış gibi hareket eden Büyükekşi'nin Zihni Sinir projelerinden bahsetmiştim.

Şimdi ise gündem TFF'de yaptığı atamalar.

Eskiden çok kullanılırdı futbolla ilgisi olmayan insanlar için; "Futbol topunu görse bomba sanıp karakola götürür" diye.

Bunlar da hakikaten öyle.

TFF'deki adam kovma operasyonu bu atamalardan sonra öyle hız kazandı ki, bir gün işe gelen adam akşam neyle karşılaşacağını, ertesi gün işe yine gelip gelemeyeceğini bilmiyor.

Son olarak yıllardır TFF'nin iletişim departmanını çekip çeviren gazeteci Hakan Yaşar da daha fazla dayanamayarak emekli olma kararı aldı.

Sabır taşı çatladı. Peki çatlatan kim, Medine Arslan.

Medine Arslan kim? Büyükekşi'nin yeni atadığı Kurumsal İletişim Direktörü.

Futbolla ilgisi ne? Yok!

Peki neden TFF'de bu görevde? Büyüekşi TİM'deyken (Türkiye İhracatçılar Meclisi) yani başkanken yanında çalıştığı için.

TÜRK ŞEKER'İN SIRRI

Bir de Türk Şeker işi var. İddiaya göre TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın (Başkanlar değişiyor, bir o değişmiyor. Ama onun da pasifleştirildiği söyleniyor) yardımcılığına (Belki de onu kontrol edebilmek için) Eren Yeşilyurt'un getirildiği ya da getirileceği ileri sürülüyor.

Eren Yeşilyurt Türk Şeker Genel Müdürlüğü yapmış bir dönem.

Türk Şeker deyince...

Gelelim Ergin İçenli'ye.

Ergin İçenli kim mi? Ergin İçenli yeni İK ve İdari İşler Direktörü. İşin enteresanı o da Türk Şeker'in eski genel müdürü. Türk Şeker'deyken Şeker Sanayii Mensupları Hayır ve Eğitim Müesseseleri Kurma Derneği’nin İzmir’de denize sıfır 4 yıldızlı otelinin zarar ediyor gerekçesiyle arkadaşına kurdurttuğu firmaya düşük fiyattan kiraya vererek kıyak geçtiği ortaya çıkmış.

Bu haber o dönem Milli Gazete'de yayımlanmış. Ergin İçenli de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına Milli Gazete aleyhine yaptığı suç duyurusunda bulunmuş ama kaybetmiş.

Daha sonra Şeker Sanayii Mensupları Hayır ve Eğitim Müesseseleri Kurma Derneği, Ergin İçenli’nin kıyak geçtiği otelle ilgili tahliye davası açmış ve açılan davayı kazanmış. Dernek, yaptığı yeni ihale ile Ergin İçenli döneminde yıllık 720 bin liraya kiraya verilen 4 yıldızlı oteli, 8.5 milyon liraya Şahinder firmasına kiralamış.

Hakkında başka iddialar da var da onlara girmeyelim şimdilik!

Sonra bu Ergin İçenli 2020 Ekim ayında Tarım Kredi Holding Genel Müdürü yapılmış.

Hem de dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın karşı çıkmasına rağmen.

Sonra da alınmış tabii görevden. İddiaya göre onu bu göreve getiren Türk Şeker'deki otel skandalında kıyak yapmaya çalıştığı kişiler.

YAĞCILIKTAN THY'YE, SONRA TFF'YE

Ekşioğlu'nun görevlendirdiği dikkat çeken isimlerden biri de Yasemin Güzeloğlu.

Yasemin Güzeloğlu, Savorel Zeytin Yağı firmasının kurucusuymuş.

Türk Hava Yolları'nda da interaktif pazarlama ve iletişim menajeri olarak da görüyoruz hanımefendiyi.

Türk Hava Yolları derken. Tamam üstüne bastınız, ayağınızı kaldırınız!

Mehmet Büyükekşi THY yönetimindeyken vaktiyle çalışmış birlikte kendisiyle.

Vefaya bakar mısınız? Önce yağcı. Sonra THY'ci. Şimdi de TFF'ci. Demek bu ekip işi.

Gerçi Mehmet Büyükekşi'nin ne ilgisi vardı uçaklarla da THY yönetimindeydi diyebilirsiniz.

Ya da futbolla ilgisi ne ki diye sorgulayabilirsiniz de.

Bir de TFF Mali İşler Direktörlüğü'ne getirilen Güner Özkan var. Daha önce çalıştığı yerler alışveriş merkezi, Pakpen ve Doğuş Oto.

Öyle görülüyor ki Mehmet Büyükekşi, haziran ayında yapılması beklenen TFF Genel Kurulu'na kadar operasyonlarını sürdürecek.

Onlarca çalışanı gönderdi. Yenilerini getirdi.

Bu yeni gelenlerin maaşları hakkında uçuk iddialar var. Ben inanamadım. Onun için de burada yazmadım.

Herhalde genel kurulda mali tablolar açıklanınca çıkar ortaya.

Futbol mu dediniz?

Amaan ne gam!

TFF'nin futbolla ne işi var, kendi kendimize eğleniyoruz işte.

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