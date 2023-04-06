﻿Trabzonspor'da Sergen Yalçın'la ilk görüşme yapıldı. İşte sonuç. Flaş Beşiktaş detayı

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan'ın teknik direktörlüğe getirmek istediği Sergen Yalçın'la ilk görüşmeyi İstanbul'da yaptığı belirtildi.

TRT Spor'un haberine göre, Bordo-mavililer, tecrübeli teknik adamla resmi düzeydeki ilk temasını kurdu. Başkan Ertuğrul Doğan, İstanbul'da Sergen Yalçın ile görüştü. Görüşmenin olumlu bir havada geçtiği öğrenildi.

Tarafların bir kez daha görüşmek üzere randevulaştığı, bu görüşmede kesin karara varılacağı ifade edildi.

Sergen Yalçın'ın eski takımı Beşiktaş karşısında sahada olması planlanıyor.