Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'ın çıldırtan gelişme

Ertuğrul Doğan'ın, Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe ile görüştüğü iddiaları üzerine çok kızdığı öğrenildi.

Daha en baştan itibaren Avcı’yı takımın başına isteyen, her türlü desteği veren, tüm transferleri yapan, eski Başkan Ahmet Ağaoğlu’ndan habersiz yüklü bir sözleşme yapan Ertuğrul Doğan gelecek sezon takımın başına Avcı’yı getirmek istiyor.

Doğan kısa süre önce canını sıkan bir dedikodu duydu. O dedikoduya göre gelecek sezon takımı teslim etmek istediği Abdullah Avcı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la görüştü. Koç, Jorge Jesus’tan sonra Avcı’ya “takımın başına geç” dedi. Avcı da reddetmedi.

Başkan Doğan bu dedikoduyu doğrulatamadı. Avcı’nın yakınları ise kesinlikle reddetti.

Doğan’a bu dedikoduyu fısıldayan ise, “Koç daha önce de Avcı ile görüştü. Anlaştı. Ancak camiasından tepki almaktan korktuğu için vazgeçti. O dönemde de sürekli yalanlandı. Ama herkes görüşüp anlaştıklarını biliyor” bilgisini verdi.

Kaynak: Fotospor