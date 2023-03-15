Sergen Yalçın'ın 21 sene önce verdiği taktik yeniden gündem oldu

Beşiktaş'ın 2002 yılında Ankaragücü ile oynadığı maç öncesi Sergen Yalçın'ın bir görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Sergen Yalçın takım arkadaşı Ahmet Dursun'a "Yakın olalım ki pozisyon olduğu zaman birbirimize hazırlayıp gol atarız. Üçü de kazma geride oynayanların" diyerek taktik verdiği anlar kameralara yanmış ve o dönem de ilgi gömüştü.

İşte bu görüntüler sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Tam 21 yıl sonra Beşiktaş taraftarları bu görüntüyü yeniden paylaştı.

Beşiktaş karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı.

Ankaragücü karşısında Siyah Beyazlıların golünü 7. dakikada Ahmet Dursun kaydetmişti.