Ertuğrul Doğan'dan flaş hakem itirafı. TFF yetkililerinin ne dediğini açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Doğan'ın açıklamaları;



-Abdullah Avcı ile hiç ayrılmamış gibiyiz. Hoca ile birlikte taraftarlarımız çok güzel günler gördü. Yıllar sonra gelen şampiyonluk sevinci... Biliyorsunuz Türkiye'de şampiyon olmak yetmiyor, kutlamak da önemli.



-Geçen sezon çok başarılı bir sezon olmadı. Ben yeni başkanken hocamız geldi ve benim de önümü açmak için görevden ayrıldı. Yollarımız tekrar kesişti. Ayrılırken onun da teknik anlamda gördüğü eksikler vardı.



-Benim de hocamın da aklından zirve dışında bir şey geçmez. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. En azından Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası hedeflerini başarmamız gerekiyor. Hocaya da bize de büyük görev düşüyor.



-Bjelica ayrılınca Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdik. İkimiz de ne yapacağımızı biliyorduk. İnşallah tekrar Trabzonspor taraftarlarına güzel günler yaşatacağız.



-Hocamızla anlaşma süremiz çok kısa sürdü. O da benim kadar heyecanlı. Trabzonspor'u ne kadar sevdiğini biliyorum. Trabzonspor ile dertlenen bir insan. Çok güzel bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum. Maçtan bir gün önce takım hakkında bir ön değerlendirme yapacağız.



-Başımızda bir hoca varken Abdullah Avcı dahil kimseyle görüşmedim. Hoca ile arkadaş olarak her zaman konuştuk ama hiçbir zaman Trabzonspor olmadı konumuz o dönemde. Hocanın aklında Trabzonspor olduğunu göreve geldikten sonra gördük.



-Bjelica'nın önceki takımlarındaki oyun Trabzon'a çok uygun bir oyundu. Her şey doğru olabilir ama sahaya yansımadıktan sona bunların hiçbir anlamı yok futbolda, Trabzon'da hiçbir anlamı yok.



-Maçları izlerken insanların oynanan futboldan ne kadar rahatsız olduğunu görüyordum. Konuşulan hırsın sahaya yansımadığını gözlemliyorduk. Trabzonspor Başkanı olarak gerekeni yapmam gerekiyordu. Hatay maçında bu işin olmayacağını anladım. Trabzonspor'un 2-0'dan maç kaybetmesini kabul edemem. Bizim taraftarımız o inancı sahada görmediği zaman kimseye bir şey anlatamayız. Bana da anlatamaz kimse, ben de anlamam.



-Bjelica konusunda hiçbir pişmanlığım yok. Hocamızın kariyeri belli. Adam daha önce başarmış, biz de o yüzden göreve getirdik. Pişman değilim ama hata olduğunu gördük ve bir an önce bu hatadan döndük.



-Abdullah Avcı için sadece takım kaptanı Uğurcan ile görüştüm. Takım içinde Bjelica için menajerleri aracılığıyla 'Çok erken değil mi?' diyen yabancı oyuncular oldu. Çocuklar çok profesyoneller tabii, onlar olaya bizden farklı bakıyorlar.



-Bakasetas'a bir teklifte bulunduk, kabul etmedi. Bundan sonrası için hocamızın teknik kararı neyse yeni bir görüşme gerçekleştireceğiz. Bize ulaşan herhangi bir teklif yok Bakasetas için. Öte yandan Nwakaeme çok profesyonel ve çok büyük futbolcu. Abdullah Avcı, Nwakaeme'yi isterse biz gider elimizden geleni yaparız.



-Son dönemde yapılan transferler... Trabzonspor marka değerini korumak zorunda. Başkan olarak bunu ben korumak zorundayım. 'Biraz daha taraftarlarımızın gözüne hoş gelecek isimlerin alınması gerekir' dedim, teknik onay gelince aldık.



Çok istediğim ama alamadığım bir transfer oldu. Şu an isim veremem çünkü almaya çalışıyorum hala.



-Ben 5 yıldır İstanbul'da yaşıyorum, ondan önce Trabzon'da doğdum büyüdüm. Tribünler neden boş? Ben olsam aynı tepkiyi ben de verirdim. Ben şehrimi bilen biriyim. Burada başkanlık yapmak çok zor iş. Biz böyleyiz.



-Sorunların nerede olduğunu biliyoruz. Taraftar işin arka planına bakmaz. Biz de bakmazdık. Ancak kalıcı başarılar için arkanın sağlam olması lazım. Trabzonspor'un şampiyon olması için çok şey yapması lazım.



'-Şampiyon olduğumuzda devre arası hocaya 'Hocam şampiyon olmak için ne yapalım?' dedim. 'Visca'yı alalım' dedi. Galatasaray maçında attığı golden sonra stadyumdan 'Hayırlı olsun şampiyonluğumuz' diyerek çıktım.



-Abdullah Avcı'dan takıma bir dokunuş bekliyorum. Hemen olacak bir şey değil bu ama aynı süreci tekrar yaşayacağımızı düşünüyoruz hocayla. Bu süreçte hataları minimuma indireceğimizi düşünüyorum.



-Pendikspor maçından sonra hakemler için söylediklerimi hak ettiler. Az bile söyledim. TFF Başkanı'nın iyi niyetinden eminim ama MHK ve alt kurumlara hakim olduğunu düşünmüyorum. Orada başka bir sistem var.



-Pendik maçından sonra hakemin ceza alacağını söyledi TFF yetkilileri. Ya birileri bununla oynuyor ya da başka bir şey var bu işte. Pendik'in de hakkı yendi. Golümüzden önce top bizden çıkıyor, hakem korner veriyor. Doğruyu söylemeyecek miyiz? Hakemin ceza alması için ne gerekiyor daha? İnanılmaz hakem hataları var. İnsandır hata yapar diyoruz ama VAR diye bir sistem var. Gözüyle bakıyor vermiyor adam, net söylüyorum; görüyor, isteyerek vermiyor.



-3 İstanbul kulübünün inanılmaz bir medya gücü var. Anadolu kulüplerinin hakkı yenmiyor mu? 2-3 tane derbi yöneten hakem var, yenilen taraf maçtan sonra o hakemin içinden geçiyor. Büyükekşi'nin hakemler üzerinde bir etkisi yok.



-Beşiktaş'a bizim taraftarımız gitmediği için biz de gitmeyeceğiz. Fenerbahçe'de yıllardır olduğu gibi devam edecek gibi görünüyor. Galatasaray'a biz gittiğimiz için onlar da bize gelecek. Bunun kalkması lazım. Ne olacak, savaş mı çıkacak?



-Makas açıldı söylemleri söyleyen camiaları bağlar. Trabzonspor camiası böyle bir kabuliyete girmez. Kendi içimizde bazı operasyonlar yapabiliriz. Doğru planlama yapmak lazım. Şampiyon olduğumuzda da bizim 2 katı bütçeleri vardı bu kulüplerin.



-Hayatımızı Trabzonspor ile yaşıyoruz. Bir mağlubiyet yaşadığımız zaman 3 gün kendimize gelemiyoruz. Eve gittiğimde çocuklarım bana 'ne oldu' diye soruyor. Böyle yaşıyoruz bu sevgiyi biz. 'Bize her yer Trabzon lafı' arkası bir dolu bir laf. Bu bizim en büyük enerjimiz. Trabzonspor hocasına ve takımına, taraftarların sahip çıkmasını talep ediyorum.



-Visca'nın Adana Demirspor maçında bir pozisyonu var. Herhangi bir İstanbul takımına çalınmaması imkanı yok o pozisyonun. Başka takımların oyuncuları gibi 5 takla mı atmamız lazım?



-Belli baskılarla her hafta bir şeyi değiştirebiliyorsun Türk futbolunda. Kulüpler Birliği'nde bunlar konuşuluyor. MHK Başkanı işini iyi yapmaya çalışıyordur eminim ama oraya daha sert, daha eyvallahı olmayan bir insanın getirilmesi gerektiğini düşünüyorum.



-Trabzonspor 38 yılda 1 defa şampiyon olmuş, birkaç defa şampiyonluğu çalınmış. Bir sistem varsa bana değil, onlara çalışıyor. Aldığım şampiyonluğu alamamışım ben. Mağdur olan taraf biziz. Temiz eller operasyonunu en çok ben isterim.



-Hakem Pendik maçında 'Ben yüzüne vurduğunu gördüm' diyor Mendy için. Hakem yalan söylüyor! Bana kimse açıklayamaz bunu. 'Kör müsün?' derler adama.



-Play-off konusunda kendi aramızda bir şey görüşmedik. TFF Başkanı görüşümüzü aldı. Bu tip sistemlerin sezon başında belirlenmesi gerekiyor. İki kulübün başkanı haklı olarak 'Biz çok öndeyiz, neden play-off oynayalım' der. Önümüzdeki sezon için olabilir, karşı çıkacağım bir durum yok.



-6 ay içinde 70 milyon euro'yu geçtik sponsorluk gelirlerinde. Rakiplerimiz ciddi transferler yapıyor. Biz Trabzonspor olarak bu dönüşümü sağlamak zorundayız. Biz her zaman zirve yürüyüşünde olmasını sağlamak zorundayız. Bunlar lafla olmaz tabii. Harcamaların artar, maaşları ödeyemezsen takım patlar gider. Geçmişte olduğu gibi.