Sürüden ayrılan koyun çobanın yemeğini bir çırpıda mideye indirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sürüden ayrılan koyun çobanın yemeğini bir çırpıda mideye indirdi
Sürüsünü otlatmaya bırakan çoban yemek hazırlarken, sürüden ayrılan bir koyun çobanın yemeğini kaşla göz arasında mideye indirdi. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyada yayılan ve izleyenleri kahkahaya boğan bir video, bir çobanın başına gelen komik olayı gözler önüne serdi. Sürüsünü otlatmaya bırakan bir çoban, karnını doyurmak için biraz uzaklaşıp sofra kurdu. Ancak yemek hazırlığı yaparken sürüden ayrılan bir koyun, hızla çobanın yanına koşarak çobanın fark etmediği anda kenarda duran yemeği afiyetle yemeye başladı.

Çoban, koyunun yemeğini yediğini fark edince hızla yerinden kalkıp koyunu kovalamaya başladı. Koyunun çabukluğu ve çobanın şaşkınlığı, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti ve video kısa sürede viral oldu. Olay, izleyenler tarafından eğlenceli bulundu ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.

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