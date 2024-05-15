Balon gibi kabarıyor ve asla yağ çekmiyor. Pişi kızartırken denemeniz gereken püf nokta

Tüm bu püf noktalarını uyguladığınızda, mükemmel bir sonuç elde edeceğinize emin olabilirsiniz. Balon gibi kabaran ve asla yağ çekmeyen leziz pişilerinizle misafirlerinizi ve sevdiklerinizi şaşırtabilirsiniz.

Pişi kızartırken en önemli püf noktalardan biri, pişinin balon gibi kabarması ve asla yağ çekmemesidir. Bu özellik, pişinin lezzetini ve hafifliğini korumasını sağlar. Peki, bu püf noktalarını nasıl uygulayabilirsiniz?



İlk olarak, pişi hamurunu hazırlarken dikkatli olmalısınız. Hamurunuzun kıvamı çok sert olmamalı, ancak çok da yumuşak olmamalıdır. İdeal bir kıvam için un miktarını yavaşça ekleyerek ve yoğurarak kontrol edebilirsiniz. Hamurunuzun kabarması için mayalanma süresine de dikkat etmelisiniz.

Kızartma işlemine geldiğinde, yağın sıcaklığı çok önemlidir. Pişilerinizi kızartmadan önce yağın yeterince ısındığından emin olun. Ayrıca, pişileri yağa bıraktıktan sonra sık sık karıştırmayın. Bu, pişinin kabarmasını engelleyebilir.

Pişilerinizi kızarttıktan sonra fazla yağını almak için bir kağıt havlu üzerine alabilirsiniz. Böylece pişilerinizin fazla yağ çekmesini engelleyebilirsiniz.

PİŞİ TARİFİ

Pişi için gereken malzemeler şu şekildedir;

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı süt

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı sıvı yağ

PİŞİ NASIL YAPILIR?