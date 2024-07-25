Ertuğrul Sağlam'ı çıldırttılar

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Adanaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından Douglas Tanque transferine neden onay vermediğini açıkladı.

Sağlam, önemli mesajlar verdi.

Kendisine yöneltilen soruya Sağlam şu yanıtı verdi:

Takımımız büyük emekler harcayarak bir noktaya geldi, ancak Tanque arkasına bile bakmadan gitti. Fransa, İtalya veya Almanya gibi liglere gitseydi anlayabilirdim, ama daha fazla para kazanmak için Japonya 2. Ligi'ne gitmeyi tercih etti. Bu kriz nedeniyle şampiyonluğu kaybettik.

Bu kadar yaşanmışlıktan sonra hala Tanque'yi savunanların bakış açılarına şaşırıyorum. İnsanlığımızı ne zaman bu kadar kaybettik, bunu sorgulamalıyız.

Bu yüzden transferini düşünmedik. Başkanımıza da teşekkür ederim, görüşümüze saygı gösterdi ve konuyu o gün kapattı.