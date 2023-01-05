Erzincan Kemaliye Belediyesi 1 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Erzincan Kemaliye Belediyesi, bünyesinde büro elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Elden
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Askerlik Durum Belgesi
Adli Sicil Kaydı
Sağlık Raporu
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Öğrenim Durum Belgesi
İkametgah Belgesi
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