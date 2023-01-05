Erzincan Kemaliye Belediyesi 1 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Erzincan Kemaliye Belediyesi, bünyesinde büro elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Elden

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Askerlik Durum Belgesi

Adli Sicil Kaydı

Sağlık Raporu

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Öğrenim Durum Belgesi

İkametgah Belgesi