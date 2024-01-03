Erzincan’da 3 uyuşturucu taciri tutuklandı

Kaynak: İHA
Erzincan’da 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
Erzincan'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şahıs tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar neticesinde belirlenen şüpheli N.U., E.C. ve B.E.’nin bulunduğu ticari takside 4 parça halinde 2,15 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 16 parça halinde daralı ağırlığı 70,29 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan 3 uyuşturucu taciri, Türk Ceza Kanunu 188 inci maddesi “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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