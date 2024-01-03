Siirt’te zehir tacirlerine geçit yok. 9 şüpheli yakalandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 1 Ocak'ta Siirt'in Merkez ilçesine bağlı Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi ile Çevre Yolunun kesiştiği noktada bulunan boş arazi içerisinde gerçekleştirilen aramalar neticesinde 218 gram kubar esrar ele geçirildi. Öte yandan olayla bağlantılı 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Aynı tarihte Kooperatif Mahallesi’nde ise düzenlenen operasyon neticesinde 1 şüpheli şahıs üzerinde 501,55 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüpheli 8 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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