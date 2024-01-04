Zehir tacirlerine 1036 yıl ceza istendi

Kentte, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Mayıs’ta 4 ilçede uyuşturucu madde satıcılarına yönelik ‘kökünü kurutma’ operasyonu gerçekleştirildi. 7 aylık takip sonucu düzenlenen operasyonda, Emircan İleri’nin (43) lideri olduğu öne sürülen uyuşturucu satmak amacıyla kurulmuş örgüte üye olduğu iddia edilen 32 kişi eş zamanlı baskınlarla yakalanıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemece örgüt lideri olduğu iddia edilen Emircan İleri (43) ile birlikte çete üyesi olduğu öne sürülen Yüksel Kocasoy (59), Batuhan Yıldırım (21), Bircan İleri (72), Ejder İleri (49), Emre Köse (27), Erçin Taşçıoğlu (43), Gökhan Türkmen (34), Mehmed Çakır (29), Mert Dikici (28), Ogün Akbulut (32), Ömer Etçioğlu (47), Selahattin Köse (31), Serdar Kuyucu (40), Ufuk Sarıkaya (37) ve Yıldırım Üçer (47) isimli 16 kişi tutuklandı, 16 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

TOPLAM 1036 YIL HAPİS İSTENDİ



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı,16'sı tutuklu 32 kişi hakkında iddianame hazırladı. Cumhuriyet Savcısı, iddianamede sanıklar hakkında, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma,’ ‘örgüte bilerek isteyerek yardım etme’ ve ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’, suçlarından toplamda 1036 yıla kadar hapis cezası istedi.

UYUŞTURUCU MADLLERİN ŞİFRESİ ‘KÜBRA’ VE ‘AMCA’



İddianamede, örgütün hafifte olsa bir hiyerarşiye bağlı olduğu, yöneticilerinin ve onlara bağlı üyelerin olduğu vurgulandı. Narkotik polislerinin takibi ile, üyelerin arasında geçen görüşmeler, banka işlemleri ve şifreli konuşmalar deşifre edildi. Örgüt üyelerinin bonzai ve esrar gibi uyuşturucu maddeleri için ‘Kübra’ ve ‘Amca’ gibi kelimeleri kullandığı tespit edildi.



ÖDEMELERİN ŞİFRESİ ‘KİRA’ VE ‘BORÇ’



İddianamede binlerce lira para transferi olduğu görülen hesaplarda genellikle ‘kira’ veya ‘borç’ ifadelerinin yer aldığı belirtildi. Örgütün mali sorumlusu olduğu değerlendirilen Batuhan Yıldırım’ın kendine ait başka banka hesabıyla 2 bin 147 tane, ağırlıklı olarak işlem yapılan başka üyelere ait hesaplarla da toplamda 3 bin 65 kez para transferi yapıldığı tespit edildi. Ayrıca Yıldırım’ın kendi hesabına para gönderdikten sonra Emircan İleri’ye ‘attım’ şeklinde mesaj attığına, hesabın İleri tarafından kullanıldığına iddianamede yer verildi.



İddianamenin Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmesiyle, sanıklar hakkında dava açıldı. Sanıklar 9 Ocak’ta hakim karşısına çıkacak.